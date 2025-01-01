- Operatore Composto
- Operatore Espressione
- Operatore Return
- Operatore Condizionale if-else
- Operatore Ternario ?:
- Operatore Switch
- Operatore Ciclico While
- Operatore Ciclico for
- Operatore Ciclico do while
- Operatore Break
- Operatore Continue
- Operatore prodotto di matrice @
- Operatore new di Creazione Oggetto
- Operatore Cancellatore Oggetto delete
Operatore prodotto di matrice @
L'operatore MQL5 @ implementa la moltiplicazione di matrici secondo le regole dell'algebra lineare. Consente di moltiplicare matrici e vettori, nonché di eseguire la moltiplicazione scalare dei vettori.
Tipi di elementi supportati:
- float
- double
- complex<float>
- complex<double>
Importante: I tipi di elementi negli operandi sinistro e destro devono corrispondere.
Esempi di utilizzo
1. Moltiplicazione di matrici (matrice × matrice)
|
matrix A(2, 3);
2. Moltiplicazione di matrici (matrice × vettore)
|
matrix M(2, 3);
3. Moltiplicazione di matrici (vettore × matrice)
|
matrix M(2, 3);
4. Moltiplicazione scalare (vettore × vettore)
|
vector V1(1, 3), V2(1, 3);
Nota
Le dimensioni devono rispettare le regole della moltiplicazione: il numero di colonne del primo operando = il numero di righe del secondo.
In caso di errore di dimensione, un'eccezione sarà attivata al momento dell'esecuzione.
I vettori a sinistra sono considerati orizzontali (1×n).
I vettori a destra sono considerati verticali (n×1).
La priorità dell'operazione @ corrisponde alla priorità della moltiplicazione, cioè per un'entrata di D=C+A@B, si esegue la prima moltiplicazione matriciale T=A@B, seguita dal l'addizione elemento per elemento D=C+T.
