L'indicatore trasferisce i dati di prezzo in un nuovo sistema di coordinate, associato ai valori dell'indicatore X2MA.

L'indicatore utilizza le distanze da High, Low, Open e Close della candela originale alla media mobile X2MA per i parametri della candela.

Il risultato è un grafico a candele in una finestra separata, trasformato dalla trasformazione X2MA, con il quale è possibile eseguire tutti gli elementi di analisi tecnica, come con un normale grafico. All'indicatore possono essere collegati altri indicatori tecnici e personalizzati, che consentono di effettuare tali operazioni. Infatti, il livello zero dell'indicatore è la posizione della media X2MA.

Gli algoritmi di media dell'indicatore possono essere modificati con dieci possibili varianti:

SMA - media mobile semplice; EMA - media mobile esponenziale; SMMA - media mobile smussata; LWMA - media mobile lineare ponderata; JJMA - media adattiva JMA; JurX - media ultralineare; ParMA - media parabolica; T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson; VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande; AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri Fase1 e Fase2 hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta della variabile esterna Fase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è pari a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiarle nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Parametri di ingresso: