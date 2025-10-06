Unisciti alla nostra fan page
Candele X2MA Transform - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore trasferisce i dati di prezzo in un nuovo sistema di coordinate, associato ai valori dell'indicatore X2MA.
L'indicatore utilizza le distanze da High, Low, Open e Close della candela originale alla media mobile X2MA per i parametri della candela.
Il risultato è un grafico a candele in una finestra separata, trasformato dalla trasformazione X2MA, con il quale è possibile eseguire tutti gli elementi di analisi tecnica, come con un normale grafico. All'indicatore possono essere collegati altri indicatori tecnici e personalizzati, che consentono di effettuare tali operazioni. Infatti, il livello zero dell'indicatore è la posizione della media X2MA.
Gli algoritmi di media dell'indicatore possono essere modificati con dieci possibili varianti:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri Fase1 e Fase2 hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta della variabile esterna Fase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è pari a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiarle nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Parametri di ingresso:
//+-----------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Primo metodo di lisciatura della media input int Length1=12; // Profondità del primo smoothing input int Phase1=15; // Parametro del primo smoothing, input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Secondo metodo di lisciatura della media input int Length2= 5; // Profondità del secondo smoothing input int Phase2=15; // Secondo parametro di lisciatura input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Costante di prezzo input int Shift=0; // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre input int PriceShift=0; // Spostamento verticale dell'indicatore in punti input color BidColor=Red; // Colore della linea di offerta input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID;// Stile della linea Bid
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/642
