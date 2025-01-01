Archiviazione MQL5: repository del codice sorgente
MQL5 Algo Forge — Piattaforma Git per sviluppatori di strategie di trading MQL5
Algo Forge è un moderno sistema di gestione dei progetti basato su Git completamente integrato con MetaEditor e accessibile tramite il portale web forge.mql5.io. Ha sostituito l'obsoleto MQL5 Storage, fornendo agli sviluppatori il pieno controllo su versioni, rami e collaborazione.
Algo Forge unisce l'affidabilità di Git alla semplicità di MetaEditor. Crea repository privati o pubblici, gestisci rami, esegui commit, push e pull direttamente dall'editor. Tutte le funzionalità di Git sono disponibili senza la console in un solo clic.
|Introduzione a MQL5 Algo Forge
|Cos'è Git e come funziona in MQL5 Algo Forge
Per accedere, utilizza il tuo account MQL5 sia sul sito web forge.mql5.io sia in MetaEditor. L'autorizzazione è unificata, non sono richiesti accessi aggiuntivi.
Una volta effettuato l'accesso, puoi esplorarne tutte le funzionalità. I progetti pubblici sono disponibili nella sezione Esplora, dove puoi sfogliare i progetti, studiarne il codice, condividere il tuo lavoro e collaborare con gli altri.
|Git è un sistema che ricorda come apparivano i tuoi file in diversi momenti nel tempo.
Aiuta a prevenire la perdita di modifiche importanti, semplifica il rollback, supporta la ramificazione per gli esperimenti e consente a più sviluppatori di collaborare allo stesso progetto. Caratteristiche disponibili:
- Un sistema Git completo con rami, commit e cronologia
- Creazione di repository privati e pubblici
- Fork, pull request, visualizzazione dei collaboratori e commit
- Integrazione diretta con MetaEditor e MQL5.community
- Accesso web a progetti e sviluppo collaborativo
|Accedi ai codici da qualsiasi parte del mondo
|Sicurezza dei dati
|Progetti condivisi
|Ricerca e clonazione dei progetti
Se ti piace un qualsiasi indicatore, EA o libreria, esegui semplicemente il Fork di questo repository per ottenere la tua copia nel tuo spazio di lavoro e quindi clonala in MetaEditor.