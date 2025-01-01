

Per accedere, utilizza il tuo account MQL5 sia sul sito web forge.mql5.io sia in MetaEditor. L'autorizzazione è unificata, non sono richiesti accessi aggiuntivi.



Una volta effettuato l'accesso, puoi esplorarne tutte le funzionalità. I progetti pubblici sono disponibili nella sezione Esplora, dove puoi sfogliare i progetti, studiarne il codice, condividere il tuo lavoro e collaborare con gli altri.









Git è un sistema che ricorda come apparivano i tuoi file in diversi momenti nel tempo.

Aiuta a prevenire la perdita di modifiche importanti, semplifica il rollback, supporta la ramificazione per gli esperimenti e consente a più sviluppatori di collaborare allo stesso progetto. Caratteristiche disponibili:



- Un sistema Git completo con rami, commit e cronologia

- Creazione di repository privati e pubblici

- Fork, pull request, visualizzazione dei collaboratori e commit

- Integrazione diretta con MetaEditor e MQL5.community

- Accesso web a progetti e sviluppo collaborativo



