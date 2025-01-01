CodeBaseSezioni

MQL5 Algo Forge — Piattaforma Git per sviluppatori di strategie di trading MQL5

Algo Forge è un moderno sistema di gestione dei progetti basato su Git completamente integrato con MetaEditor e accessibile tramite il portale web forge.mql5.io. Ha sostituito l'obsoleto MQL5 Storage, fornendo agli sviluppatori il pieno controllo su versioni, rami e collaborazione.

Algo Forge unisce l'affidabilità di Git alla semplicità di MetaEditor. Crea repository privati o pubblici, gestisci rami, esegui commit, push e pull direttamente dall'editor. Tutte le funzionalità di Git sono disponibili senza la console in un solo clic.

Repository del codice sorgente MQL5 Algo Forge

Introduzione a MQL5 Algo Forge   Cos'è Git e come funziona in MQL5 Algo Forge

Per accedere, utilizza il tuo account MQL5 sia sul sito web forge.mql5.io sia in MetaEditor. L'autorizzazione è unificata, non sono richiesti accessi aggiuntivi.

Una volta effettuato l'accesso, puoi esplorarne tutte le funzionalità. I progetti pubblici sono disponibili nella sezione Esplora, dove puoi sfogliare i progetti, studiarne il codice, condividere il tuo lavoro e collaborare con gli altri.

Introduzione a MQL5 Algo Forge


   Git è un sistema che ricorda come apparivano i tuoi file in diversi momenti nel tempo.
Aiuta a prevenire la perdita di modifiche importanti, semplifica il rollback, supporta la ramificazione per gli esperimenti e consente a più sviluppatori di collaborare allo stesso progetto. Caratteristiche disponibili:

- Un sistema Git completo con rami, commit e cronologia
- Creazione di repository privati e pubblici
- Fork, pull request, visualizzazione dei collaboratori e commit
- Integrazione diretta con MetaEditor e MQL5.community
- Accesso web a progetti e sviluppo collaborativo

Cos'è Git e come funziona in MQL5 Algo Forge

Accedi ai codici da qualsiasi parte del mondo   Sicurezza dei dati


Con MQL5 Algo Forge puoi accedere ai tuoi file di codice da qualsiasi computer. Specifica il tuo account MQL5 nelle impostazioni di MetaEditor e scarica i file disponibili dall'archivio.

  


Con MQL5 Algo Forge, i tuoi codici sorgente rimangono sempre sicuri. Solo tu puoi accedere ai dati, che sono archiviati su un server protetto. Inoltre, la copia locale può essere ripristinata rapidamente dall'archivio in caso di guasto dell'hard disk del computer.

Progetti condivisi   Ricerca e clonazione dei progetti 


Algo Forge rende lo sviluppo di bot di trading un processo collaborativo. Si tratta di un hub Git unificato per i trader algoritmici, dove possono creare, studiare e migliorare progetti senza uscire dall'ecosistema MQL5.

Algo Forge supporta progetti di programmazione condivisa online. Potete creare un progetto condiviso in MetaEditor, aggiungere partecipanti e distribuire le autorizzazioni appropriate. Per partecipare al progetto è necessario solo un account MQL5. Puoi impostare uno qualsiasi dei tuoi progetti come pubblico e chiedere assistenza ai membri di MQL5.community.

Progetti condivisi

  


Visita la sezione Esplora per trovare e utilizzare progetti già pronti di altri sviluppatori.

Se ti piace un qualsiasi indicatore, EA o libreria, esegui semplicemente il Fork di questo repository per ottenere la tua copia nel tuo spazio di lavoro e quindi clonala in MetaEditor.

Scopri come puoi connetterti rapidamente ed esplorare qualsiasi soluzione open source della community MQL5 Algo Forge nell'articolo dettagliato.

Ricerca e clonazione dei progetti


