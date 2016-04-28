X2MA Transform Candles

Die Anzeige übergibt die Preis-Daten auf ein neues Koordinatensystem, verbunden mit dem Werten des X2MA Indikators.

Die Distanz von Höchst-, Tiefst-, Eröffnungs- und Schlusskurs der Kerzen zum X2MA-Gleitenden-Durchschnitt wird von diesem Indikator als Parameter der Kerzen Parameter verwendet.

Als Ergebnis sehen wir ein durch den X2MA verändertes Kerzen-Chart, der eine technische Analyse wie bei einem gewöhnlichen Chart ermöglicht. Entsprechend können eigene und technische Indikatoren darauf angewendet werden. Tatsächlich ist die Nulllinie der X2MA relativ zu den Preisen.

Dieser Indikator ermöglicht eine Auswahl aus 10 Varianten zur Glättung:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tillsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, die Parameter Phase1 und Phase2 haben für die verschiedenen Glättungsalgorithmen ganz unterschiedliche Bedeutung. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Eingabe Parameter: