VGridLine Intraday X6 - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore è progettato per dispiegare una griglia temporale verticale con un passo di sei ore sul grafico di un'attività finanziaria con un timeframe intraday non superiore a H6 (l'indicatore non viene visualizzato sui timeframe a due e quattro ore).
Figura 1. Indicatore VGridLine_Intraday_X6
Parametri di ingresso dell'indicatore:
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ //---- impostazioni generali input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X6"; // Nome della linea input uint WeeklyTotal=4; // Numero di settimane nella storia per il markup input uint FutureTotal=1; // Numero di righe in futuro per il markup //---- impostazioni per le barre settimanali input color Line_Color_W=Gold; // Colore della riga settimanale input STYLE Line_Style_W=SOLID_; // Stile di linea settimanale input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_1; // Spessore della linea settimanale input bool SetBackground_W=true; // Visualizzazione di sfondo della riga settimanale input uint FutureTotal_W=1; // Numero di righe su una storia futura vuota //---- impostazioni per le barre giornaliere input color Line_Color_D=Red; // Colore della linea del giorno input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // Linea stile immagine del giorno input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_1; // Spessore della linea del giorno input bool SetBackground_D=true; // Visualizzazione di sfondo delle righe del giorno //---- impostazioni per le barre intraday (6 ore) input color Line_Color_D1=Gray; // Colore della linea a ore 6 input STYLE Line_Style_D1=DASH_; // Linea Stile 6 ore input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // Spessore della linea a ore 6 input bool SetBackground_D1=true; // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 6 //---- impostazioni per le barre intraday (12 ore) input color Line_Color_D2=Magenta; // Colore della linea delle ore 12 input STYLE Line_Style_D2=DASH_; // stile linea delle 12 input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_1; // Spessore della linea a ore 12 input bool SetBackground_D2=true; // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 12 //---- impostazioni per le barre intraday (18 ore) input color Line_Color_D3=Blue; // Colore della linea a ore 18 input STYLE Line_Style_D3=DASH_; // Linea stile 18 ore input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1; // Spessore della linea 18 ore input bool SetBackground_D3=true; // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 18
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/622
