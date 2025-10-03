CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

VGridLine Intraday X6 - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
13
Valutazioni:
(16)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

L'indicatore è progettato per dispiegare una griglia temporale verticale con un passo di sei ore sul grafico di un'attività finanziaria con un timeframe intraday non superiore a H6 (l'indicatore non viene visualizzato sui timeframe a due e quattro ore).

Figura 1. Indicatore VGridLine_Intraday_X6

Figura 1. Indicatore VGridLine_Intraday_X6

Parametri di ingresso dell'indicatore:

//+----------------------------------------------+ 
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+ 
//---- impostazioni generali
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X6"; // Nome della linea
input uint WeeklyTotal=4;                       // Numero di settimane nella storia per il markup
input uint FutureTotal=1;                       // Numero di righe in futuro per il markup

//---- impostazioni per le barre settimanali
input color Line_Color_W=Gold;      // Colore della riga settimanale
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;   // Stile di linea settimanale
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_1; // Spessore della linea settimanale
input bool SetBackground_W=true;    // Visualizzazione di sfondo della riga settimanale
input uint FutureTotal_W=1;        // Numero di righe su una storia futura vuota

//---- impostazioni per le barre giornaliere
input color Line_Color_D=Red;       // Colore della linea del giorno
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;   // Linea stile immagine del giorno
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_1; // Spessore della linea del giorno
input bool SetBackground_D=true;    // Visualizzazione di sfondo delle righe del giorno

//---- impostazioni per le barre intraday (6 ore)
input color Line_Color_D1=Gray;      // Colore della linea a ore 6
input STYLE Line_Style_D1=DASH_;    // Linea Stile 6 ore
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // Spessore della linea a ore 6
input bool SetBackground_D1=true;    // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 6

//---- impostazioni per le barre intraday (12 ore)
input color Line_Color_D2=Magenta;   // Colore della linea delle ore 12
input STYLE Line_Style_D2=DASH_;    // stile linea delle 12
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_1; // Spessore della linea a ore 12
input bool SetBackground_D2=true;    // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 12

//---- impostazioni per le barre intraday (18 ore)
input color Line_Color_D3=Blue;      // Colore della linea a ore 18
input STYLE Line_Style_D3=DASH_;    // Linea stile 18 ore
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1; // Spessore della linea 18 ore
input bool SetBackground_D3=true;    // Visualizzazione di sfondo della linea delle ore 18

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/622

VGridLine_Intraday X3 VGridLine_Intraday X3

Griglia oraria verticale con incrementi di tre ore.

BuySell + SL + TP BuySell + SL + TP

script per aprire una posizione di acquisto al prezzo corrente nella finestra MT5 con uno stop loss (in pip) e un take profit (in pip) specificati

IncMACDOnArray IncMACDOnArray

La classe CMACDOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Moving Average Convergence/Divergence (MACD) utilizzando il buffer dell'indicatore.

MA of RSI MA of RSI

Questo potente strumento filtra il classico RSI attraverso una media mobile, fornendo una linea di segnale più morbida e affidabile per individuare entrate, uscite e direzione del trend con una chiarezza senza precedenti.