L'indicatore è progettato per dispiegare una griglia temporale verticale con un passo di sei ore sul grafico di un'attività finanziaria con un timeframe intraday non superiore a H6 (l'indicatore non viene visualizzato sui timeframe a due e quattro ore).







Figura 1. Indicatore VGridLine_Intraday_X6



Parametri di ingresso dell'indicatore: