X2MA Transform Candles - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5181
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор осуществляет перенос ценовых данных в новую систему координат, связанную со значениями индикатора X2MA.
В индикаторе для параметров свечи используются расстояния от High, Low, Open и Close исходной свечи до скользящей средней X2MA.
В итоге мы имеем в отдельном окне свечной график, трансформированный X2MA преобразованием, с которым можно осуществлять все элементы технического анализа, что и с обычным графиком. На индикатор можно навешивать другие пользовательские и технические индикаторы, которые позволяют это делать. Фактически, нулевой уровень индикатора - это положение средней X2MA.
Алгоритмы усреднения в индикаторе можно менять, используя для этого десять возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Входные параметры:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Метод усреднения первого сглаживания input int Length1=12; // Глубина первого сглаживания input int Phase1=15; // Параметр первого сглаживания, input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Метод усреднения второго сглаживания input int Length2= 5; // Глубина второго сглаживания input int Phase2=15; // Параметр второго сглаживания input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Ценовая константа input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах input color BidColor=Red; // Цвет линии Bid input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID;// Стиль линии Bid
