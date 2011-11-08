CodeBaseРазделы
Индикаторы

X2MA Transform Candles - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор осуществляет перенос ценовых данных в новую систему координат, связанную со значениями индикатора X2MA.

В индикаторе для параметров свечи используются расстояния от High, Low, Open и Close исходной свечи до скользящей средней X2MA.

В итоге мы имеем в отдельном окне свечной график, трансформированный X2MA преобразованием, с которым можно осуществлять все элементы технического анализа, что и с обычным графиком. На индикатор можно навешивать другие пользовательские и технические индикаторы, которые позволяют это делать. Фактически, нулевой уровень индикатора - это положение средней X2MA.

Алгоритмы усреднения в индикаторе можно менять, используя для этого десять возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор X2MA Transform Candles

Входные параметры:

//+-----------------------------------+
//|  Входные параметры индикатора     |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;   // Метод усреднения первого сглаживания 
input int Length1=12;                      // Глубина первого сглаживания                    
input int Phase1=15;                       // Параметр первого сглаживания,
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;  // Метод усреднения второго сглаживания 
input int Length2= 5;                      // Глубина второго сглаживания 
input int Phase2=15;                       // Параметр второго сглаживания
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;      // Ценовая константа
input int Shift=0;                         // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0;                    // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах
input color BidColor=Red;                  // Цвет линии Bid
input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID;// Стиль линии Bid
