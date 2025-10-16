Unisciti alla nostra fan page
Sistema a impulsi per anziani - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 4
Autore reale:
Alexander Elder
Il sistema funziona in base agli indicatori di due indicatori - MACD e EMA. Quando questi due indicatori sono in aumento, la candela diventa verde, quando sono in calo - rossa, in caso di movimento multidirezionale la candela diventa blu.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 17.06.2010.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/685
