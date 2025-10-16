CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Sistema a impulsi per anziani - indicatore per MetaTrader 5

Александр Элдер | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
4
Valutazioni:
(41)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Autore reale:

Alexander Elder

Il sistema funziona in base agli indicatori di due indicatori - MACD e EMA. Quando questi due indicatori sono in aumento, la candela diventa verde, quando sono in calo - rossa, in caso di movimento multidirezionale la candela diventa blu.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 17.06.2010.

Fig.1 Indicatore ElderImpulseSystem

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/685

L'onda binaria (L'onda binaria) L'onda binaria (L'onda binaria)

L'onda binaria restituisce un valore positivo o negativo a seconda di come vengono interpretate le letture dell'indicatore.

IncIchimokuOnArray IncIchimokuOnArray

La classe CIchimokuOnArray è progettata per calcolare l'indicatore Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) dai buffer dell'indicatore.

DPO - MA modified DPO - MA modified

Il punto principale è il cambiamento della curva MA in linea orizzontale e la curva DPO rappresenta la distanza tra il prezzo di chiusura e il livello zero o la curva MA.

Risk reward box Risk reward box

Questo indicatore crea automaticamente un riquadro di rischio/rendimento su tutti i grafici aperti in base ai prezzi alti e bassi delle vecchie candele. È possibile utilizzarlo facilmente per trascinare e modificare le dimensioni e i prezzi in base alle proprie esigenze.