Il punto principale è il cambiamento della curva MA in linea orizzontale e la curva DPO rappresenta la distanza tra il prezzo di chiusura e il livello zero o la curva MA.

Questo indicatore crea automaticamente un riquadro di rischio/rendimento su tutti i grafici aperti in base ai prezzi alti e bassi delle vecchie candele. È possibile utilizzarlo facilmente per trascinare e modificare le dimensioni e i prezzi in base alle proprie esigenze.