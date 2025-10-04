CodeBaseSezioni
Librerie

IncOsMAOnArray - libreria per MetaTrader 5

Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicato:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) visualizza
incmacdonarray.mqh (4.32 KB) visualizza
incosmaonarray.mqh (3.65 KB) visualizza
\MQL5\Indicators\
test_osmaonarray.mq5 (3.03 KB) visualizza
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance

La classe COsMAOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatoreMoving Average of Oscillator (OsMA) utilizzando il buffer dell'indicatore.

Applicazione:

Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:

  • int aFastPeriod - periodo della MA veloce;
  • int aSlowPeriod - periodo della MA lenta;
  • int aSignalPeriod - periodo della linea di segnale.
  • ENUM_MA_METHOD aFastMethod - metodo di МА veloce;
  • ENUM_MA_METHOD aSlowMethod - metodo di MA lento;
  • ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - metodo della linea del segnale.

Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore viene richiamato il metodo Solve() con i parametri:

  • const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
  • double aData[] - buffer con i dati in base ai quali viene calcolato l'indicatore;
  • double aFastMA[] - buffer intermedio per la MA veloce;
  • double aSlowMA[] - buffer intermedio per la MA lenta;
  • double aMain[] - buffer intermedio per la linea principale del MACD;
  • double aSignal[] - buffer intermedio per la linea del segnale MACD;
  • double aOsMA[] - valore OsMA calcolato.
Metodi aggiuntivi:
  • int BarsRequiredSignal() - restituisce il numero minimo di barre per calcolare la linea del segnale;
  • string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore;
  • string Names() - restituisce una stringa con i nomi delle MA.

Il file Test_OsMAOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe COsMAOnArray. Il file IncOsMAOnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).

Questa classe richiede la classe CMAOnArray dal file IncMAOnArray, che si trova qui.

Esempio di utilizzo della classe COsMAOnArray

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/628

