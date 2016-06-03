私たちのファンページに参加してください
X2MA 変換ローソク足 - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は価格データをX2MA指標値に関連付けられた新しい座標系に変換します。
高値、安値、始値、終値のソースローソク足からX2MA移動平均の距離が、指標でローソク足パラメータに使用されています。
結果的にX2MA変換で変えられたローソク足が得られ、通常のチャートのようにすべてのテクニカル分析を行うことができます。適切なカスタムとテクニカル指標が適用できます。実際に、指標のゼロレベルはX2MA平均移動の位置です。
平滑化アルゴリズムは、10の可能なバージョンの中から選択することができます。
- SMA - 単純移動平均
- EMA - 指数移動平均
- SMMA - 平滑化された移動平均
- LWMA - 線形加重移動平均
- JJMA - JMA適応平均
- JurX - ウルトラリニア平滑化
- ParMA - パラボリック平滑化
- T3 - Tillsonの複数指数平滑化
- VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
- AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化
Phase1およびPhase2パラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります
入力パラメータは下記の通りです。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // 1番目の平滑化平均手法 input int Length1=12; // 1番目の平滑化の深さ input int Phase1=15; // 1番目の平滑化のパラメータ input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // 2番目の平滑化平均手法 input int Length2= 5; // 2番目の平滑化の深さ input int Phase2=15; // 2番目の平滑化のパラメータ input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 適応価格 input int Shift=0; // バーでの指標の水平方向のシフト input int PriceShift=0; // ポイントでの指標の垂直方向のシフト input color BidColor=Red; // 売り線の色 input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID; // 売り線のスタイル
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/642
