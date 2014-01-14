Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
X2MA Transform Candles - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3569
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador transfere os dados de preços para o novo sistema de coordenadas associado com os valores do indicador X2MA.
A distância dos pontos de Máxima, Mínima, Abertura e Fechamento da vela de origem até a média móvel X2MA é utilizado como parâmetros das velas.
Como resultado, temos um gráfico de velas modificado pela transformação de X2MA viabilizando a aplicação de todos os elementos da análise técnica a qualquer gráfico. Indicadores personalizados e técnicas, que sejam convenientes, podem ser aplicadas a ele. Na verdade, o nível de indicador zero é a posição da média móvel X2MA.
Este indicado viabiliza a seleção de algoritmos de suavização entre as dez possíveis versões:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que os parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Parâmetros de entrada:
//+-----------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador| //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Primeiro método de suavização da média input int Length1=12; // Profundidade da primeira suavização input int Phase1=15; // Primeiro parâmetro de suavização input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Segundo método de suavização da média input int Length2= 5; // Profundidade da segunda suavização input int Phase2=15; // Segundo parâmetro de suavização input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // preço aplicado input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras input int PriceShift=0; // Deslocamento vertical do indicador em pontos input color BidColor=Red; // Cor da linha de venda input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID;// Estilo da linha de venda
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/642
A classe COsMAOnArray foi projetada para o cálculo dos valores de Osma (Média Móvel de oscilador) em buffers de indicadores. Um exemplo de como utilizar esta classe é fornecida.VGridLine Intraday X6
Grade de tempo vertical com passo de seis horas.
Os candles são coloridos em vermelho, verde e azul dependendo da direção de tendência (Média Móvel e valores globais do indicador MACD).Percentage Crossover Channel
O canal com base na porcentagem de preço de desvio do valor anterior da linha do meio do canal.