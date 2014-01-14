X2MA Transform Candles

O indicador transfere os dados de preços para o novo sistema de coordenadas associado com os valores do indicador X2MA.

A distância dos pontos de Máxima, Mínima, Abertura e Fechamento da vela de origem até a média móvel X2MA é utilizado como parâmetros das velas.

Como resultado, temos um gráfico de velas modificado pela transformação de X2MA viabilizando a aplicação de todos os elementos da análise técnica a qualquer gráfico. Indicadores personalizados e técnicas, que sejam convenientes, podem ser aplicadas a ele. Na verdade, o nível de indicador zero é a posição da média móvel X2MA.

Este indicado viabiliza a seleção de algoritmos de suavização entre as dez possíveis versões:

SMA - média móvel simples; EMA - média móvel exponencial; SMMA - média móvel suavizada; LWMA - média móvel ponderada linear; JJMA - média adaptativa JMA; JurX - suavização ultra linear; ParMA - suavização parabólica; T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson; VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que os parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Parâmetros de entrada: