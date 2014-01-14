CodeBaseSeções
X2MA Transform Candles - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador transfere os dados de preços para o novo sistema de coordenadas associado com os valores do indicador X2MA.

A distância dos pontos de Máxima, Mínima, Abertura e Fechamento da vela de origem até a média móvel X2MA é utilizado como parâmetros das velas.

Como resultado, temos um gráfico de velas modificado pela transformação de X2MA viabilizando a aplicação de todos os elementos da análise técnica a qualquer gráfico. Indicadores personalizados e técnicas, que sejam convenientes, podem ser aplicadas a ele. Na verdade, o nível de indicador zero é a posição da média móvel X2MA.

Este indicado viabiliza a seleção de algoritmos de suavização entre as dez possíveis versões:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que os parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

X2MA Transform Candles

Parâmetros de entrada:

//+-----------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador|
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;   // Primeiro método de suavização da média 
input int Length1=12;                      // Profundidade da primeira suavização                    
input int Phase1=15;                       // Primeiro parâmetro de suavização
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;  // Segundo método de suavização da média 
input int Length2= 5;                      // Profundidade da segunda suavização
input int Phase2=15;                       // Segundo parâmetro de suavização
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;      // preço aplicado
input int Shift=0;                         // Deslocamento horizontal do indicador em barras
input int PriceShift=0;                    // Deslocamento vertical do indicador em pontos
input color BidColor=Red;                  // Cor da linha de venda
input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID;// Estilo da linha de venda

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/642

