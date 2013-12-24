本指标将价格数据变换为与 X2MA 指标值关联的新坐标系统。从源蜡烛的最高价、最低价、开盘价和收盘价，到 X2MA 均线的距离，用于指标计算蜡烛条的参数。



结果就是，我们有了一种经过 X2MA变换的蜡烛条图表，并同往常一样，可以执行所有的元素技术分析方法。相应的，自定义技术指标也可以应用于它。事实上, 指标的零轴就是 X2MA 均线的位置。

平滑算法可由十种可能版本中选择:

SMA - 简单移动平均; EMA - 指数移动平均; SMMA - 平滑移动平均; LWMA - 线性加权移动平均; JJMA - JMA 自适应平均; JurX - 超线性平滑; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 多指数平滑; VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法 AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应该指出的是 Phase1 和 Phase2 参数具有完全不同的含义，不同的平滑算法。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

输入参数: