Canale di crossover percentuale - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 5
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Il vero autore:
Vic2008
Un canale basato sulla deviazione percentuale del prezzo dal valore precedente della linea centrale del canale. La larghezza del canale è regolata dalla deviazione percentuale.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base su mql4.com il 07.09.2010.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/689
