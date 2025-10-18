CodeBaseSezioni
Canale di crossover percentuale - indicatore per MetaTrader 5

Vic2008
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
5
Valutazioni:
(15)
Pubblicato:
Il vero autore:

Vic2008

Un canale basato sulla deviazione percentuale del prezzo dal valore precedente della linea centrale del canale. La larghezza del canale è regolata dalla deviazione percentuale.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base su mql4.com il 07.09.2010.

Fig.1 Indicatore del canale di crossover percentuale

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/689

