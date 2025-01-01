Nel nostro mondo tecnologicamente avanzato, la programmazione e l'informatica sono diventate discipline trasformative che guidano l'innovazione e modellano la società. La programmazione, come forma d'arte, combina creatività, logica e problem solving per creare soluzioni eleganti ed efficienti
Il nuovo articolo Utilizza i canali MQL5.community e le chat di gruppo è stato pubblicato: Il sito web MQL5.com riunisce trader di tutto il mondo. Gli utenti pubblicano articoli, condividono codici gratuiti, vendono prodotti nel Market, offrono servizi da freelance e copiano segnali di trading. Puoi
Il nuovo articolo Ordini, Posizioni e Deal in MetaTrader 5 è stato pubblicato: La creazione di un solido robot di trading non può essere eseguita senza una comprensione dei meccanismi del sistema di trading MetaTrader 5. Il client terminal riceve le informazioni su posizioni, ordini e deal dal
Il nuovo articolo Pagamenti e metodi di pagamento è stato pubblicato: I servizi MQL5.community offrono grandi opportunità per i trader e per gli sviluppatori di applicazioni per il terminale MetaTrader. In questo articolo spieghiamo come vengono eseguiti i pagamenti per i servizi MQL5, come è
Il nuovo articolo Come abbonarsi ai segnali di trading è stato pubblicato: Il servizio Segnali introduce il social trading con MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Il servizio è integrato nella piattaforma di trading e consente a chiunque di copiare facilmente le operazioni di trader professionisti
Discussione sull’articolo "Una Libreria per la Costruzione di un Grafico tramite l'API Google Chart" (7)
Il nuovo articolo Una Libreria per la Costruzione di un Grafico tramite l'API Google Chart è stato pubblicato: La costruzione di vari tipi di diagrammi è una parte essenziale nelle analisi della situazione del mercato e del test di un sistema di trading. Spesso, per costruire un diagramma di
Sciopero RSI : Visualizzazione dei punti di incrocio degli indicatori RSI (Relative Strength Index) di diversi periodi. Author: Nikolay Kositsin
IncOsMAOnArray : La classe COsMAOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Moving Average of Oscillator (OsMA) utilizzando il buffer dell'indicatore. Author: Dmitry Fedoseev
Code To Check And Delete Chart Objects For MT5 : - Lo script analizza il grafico corrente alla ricerca di eventuali oggetti grafici disponibili, - li conta e li elimina di conseguenza - e registra i nomi degli oggetti sul grafico. Author: Chika Echezona Anumba
IncMACDOnArray : La classe CMACDOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Moving Average Convergence/Divergence (MACD) utilizzando il buffer dell'indicatore. Author: Dmitry Fedoseev
VGridLine Intraday X6 : Griglia oraria verticale con incrementi di sei ore. Author: Nikolay Kositsin
VGridLine_Intraday X3 : Griglia oraria verticale con incrementi di tre ore. Author: Nikolay Kositsin
Engulfing Indicator : Si tratta di un indicatore che aiuta a identificare i modelli di candele Engulfing. Author: Minh Hieu Hoang
Il nuovo articolo Sviluppo di un Expert Advisor di trading da zero è stato pubblicato: In questo articolo, discuteremo come sviluppare un robot di trading con una programmazione minima. Naturalmente, MetaTrader 5 offre un elevato livello di controllo sulle posizioni di trading. Tuttavia, utilizzare
BuySell + SL + TP : script per aprire una posizione di acquisto al prezzo corrente nella finestra MT5 con uno stop loss (in pip) e un take profit (in pip) specificati Autore: akka
VGridLine_Intraday X8 : Griglia oraria verticale con incrementi di otto ore. Author: Nikolay Kositsin
IncADXWOnArray : La classe CADXWOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Average Directional Movement Index Wilder (ADXW) in base ai buffer dell'indicatore. Author: Dmitry Fedoseev
IncADXOnArray : La classe CADXOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Average Directional Movement Index (ADX) mediante buffer di indicatori. Author: Dmitry Fedoseev
Discussione sull’articolo "Approccio quantitativo alla gestione del rischio: Applicazione del modello VaR per ottimizzare un portafoglio multi valuta utilizzando Python e MetaTrader 5" (3)
Il nuovo articolo Approccio quantitativo alla gestione del rischio: Applicazione del modello VaR per ottimizzare un portafoglio multi valuta utilizzando Python e MetaTrader 5 è stato pubblicato: Questo articolo esplora le potenzialità del modello Value at Risk (VaR) per l'ottimizzazione di
Max trade volume checker for your trading account (Script version) : Uno script che, una volta eseguito, visualizza la dimensione massima del lotto consentita per l'asset. Author: Conor Mcnamara
VGridLine_Intraday X4 : Griglia oraria verticale con incrementi di quattro ore. Author: Nikolay Kositsin
VGridLine Quotidiano : Griglia temporale verticale con incrementi di un giorno. Author: Nikolay Kositsin
Settimanale VGridLine : Griglia temporale verticale con incrementi di una settimana. Author: Nikolay Kositsin
Fair Value Gap (FVG) Indicator : L'indicatore Fair Value Gap (FVG) identifica i gap di prezzo che si verificano quando c'è uno squilibrio tra pressione di acquisto e di vendita. Evidenzia le aree in cui è probabile che il prezzo torni a colmare il gap, fornendo potenziali punti di ingresso al
Array IncATROn : La classe CATROnArray è destinata al calcolo dei valori dell'indicatore ATR (Average True Range) tramite buffer di indicatori. Author: Dmitry Fedoseev
IncMAOnArray : La classe CMAOnArray è destinata al calcolo della media mobile per buffer di indicatori. Author: Dmitry Fedoseev
VGridLine mensile : Griglia temporale verticale con incrementi di un mese. Author: Nikolay Kositsin
Discussione sull’articolo "Perché l'hosting virtuale su MetaTrader 4 e MetaTrader 5 è migliore del solito VPS?" (637 1 2 3 4 5 ... 63 64)
Il nuovo articolo Perché l'hosting virtuale su MetaTrader 4 e MetaTrader 5 è migliore del solito VPS? è stato pubblicato: La rete Virtual Hosting Cloud è stata sviluppata appositamente per MetaTrader 4 e MetaTrader 5 e presenta tutti i vantaggi di una soluzione nativa. Approfitta della nostra
Discussione sull’articolo "Come testare un trading robot prima di acquistarlo" (91 1 2 3 4 5 ... 9 10)
Il nuovo articolo Come testare un trading robot prima di acquistarlo è stato pubblicato: L'acquisto di un robot di trading su MQL5 Market ha un netto vantaggio rispetto a tutte le altre opzioni simili: un sistema automatizzato offerto può essere accuratamente testato direttamente nel terminale
Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator : Si tratta di un indicatore che combina gli swing alto/basso e il ritracciamento di Fibonacci per identificare potenziali zone di acquisto. Author: Minh Hieu Hoang
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Consenti l'uso dei cookie per accedere al sito MQL5.com.
Abilita le impostazioni necessarie nel browser, altrimenti non sarà possibile accedere.