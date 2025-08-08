CotationsSections
Devises / WYNN
Retour à Actions

WYNN: Wynn Resorts, Limited

129.52 USD 0.84 (0.65%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WYNN a changé de 0.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 128.73 et à un maximum de 130.84.

Suivez la dynamique Wynn Resorts, Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WYNN Nouvelles

Range quotidien
128.73 130.84
Range Annuel
65.25 130.84
Clôture Précédente
128.68
Ouverture
129.85
Bid
129.52
Ask
129.82
Plus Bas
128.73
Plus Haut
130.84
Volume
4.965 K
Changement quotidien
0.65%
Changement Mensuel
3.62%
Changement à 6 Mois
55.06%
Changement Annuel
34.83%
20 septembre, samedi