Devises / WYNN
WYNN: Wynn Resorts, Limited
129.52 USD 0.84 (0.65%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WYNN a changé de 0.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 128.73 et à un maximum de 130.84.
Suivez la dynamique Wynn Resorts, Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WYNN Nouvelles
- L’objectif de cours de Wynn Resorts relevé à 145$ contre 130$ par Stifel
- Wynn Resorts stock price target raised to $145 from $130 at Stifel
- Wynn Resorts files notice of Wynn Macau interim report with SEC
- Wynn Macau redeems $1 billion in senior notes due 2026
- Snowflake, Trip.com, And MongoDB Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Dutch Bros (NYSE:BROS), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- “Higher Estimates and a More Bullish View”: Wynn Resorts Stock (NASDAQ:WYNN) Gains With New Opportunities - TipRanks.com
- Nvidia To Rally Around 27%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cooper Companies (NASDAQ:COO), CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)
- Al Marjan, Macau strength drive UBS upgrade on Wynn Resorts to “buy”
- UBS upgrades Wynn Resorts stock rating to Buy on Macau growth and UAE potential
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Wynn Resorts stock hits 52-week high at 113.31 USD
- Wynn Macau to redeem $1 billion in 5.50% senior notes due 2026
- Wynn Resorts: Al Marjan Island Project Does Not Justify Elevated Valuation (NASDAQ:WYNN)
- Wynn Macau to issue $1 billion in 6.750% senior notes due 2034
- Wynn Resorts stock hits 52-week high at 112.37 USD
- Wynn Resorts, Netflix, Buckle And More On CNBC's 'Final Trades' - Netflix (NASDAQ:NFLX), Buckle (NYSE:BKE)
- TJX, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Wynn Resorts And More On CNBC's 'Final Trades' - TJX Companies (NYSE:TJX), Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM)
- Wynn Resorts: Has Room To Double From Here Over The Next 5 Years (undefined:WYNN)
- Mizuho raises Wynn Resorts stock price target to $126 on improved outlook
- Macquarie raises Wynn Resorts stock price target to $124 on luxury appeal
- Stifel raises Wynn Resorts stock price target to $130 on solid performance
- Goldman Sachs raises Wynn Resorts stock price target to $124 on Vegas strength
Range quotidien
128.73 130.84
Range Annuel
65.25 130.84
- Clôture Précédente
- 128.68
- Ouverture
- 129.85
- Bid
- 129.52
- Ask
- 129.82
- Plus Bas
- 128.73
- Plus Haut
- 130.84
- Volume
- 4.965 K
- Changement quotidien
- 0.65%
- Changement Mensuel
- 3.62%
- Changement à 6 Mois
- 55.06%
- Changement Annuel
- 34.83%
20 septembre, samedi