Moedas / WYNN
WYNN: Wynn Resorts, Limited
125.13 USD 1.85 (1.50%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WYNN para hoje mudou para 1.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 124.05 e o mais alto foi 125.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Wynn Resorts, Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
WYNN Notícias
- Preço-alvo das ações da Wynn Resorts elevado para US$ 145 pela Stifel
- Wynn Resorts stock price target raised to $145 from $130 at Stifel
- Wynn Resorts files notice of Wynn Macau interim report with SEC
- Wynn Macau redeems $1 billion in senior notes due 2026
- Snowflake, Trip.com, And MongoDB Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Dutch Bros (NYSE:BROS), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- “Higher Estimates and a More Bullish View”: Wynn Resorts Stock (NASDAQ:WYNN) Gains With New Opportunities - TipRanks.com
- Nvidia To Rally Around 27%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cooper Companies (NASDAQ:COO), CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)
- Al Marjan, Macau strength drive UBS upgrade on Wynn Resorts to “buy”
- UBS upgrades Wynn Resorts stock rating to Buy on Macau growth and UAE potential
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Wynn Resorts stock hits 52-week high at 113.31 USD
- Wynn Macau to redeem $1 billion in 5.50% senior notes due 2026
- Wynn Resorts: Al Marjan Island Project Does Not Justify Elevated Valuation (NASDAQ:WYNN)
- Wynn Macau to issue $1 billion in 6.750% senior notes due 2034
- Wynn Resorts stock hits 52-week high at 112.37 USD
- Wynn Resorts, Netflix, Buckle And More On CNBC's 'Final Trades' - Netflix (NASDAQ:NFLX), Buckle (NYSE:BKE)
- TJX, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Wynn Resorts And More On CNBC's 'Final Trades' - TJX Companies (NYSE:TJX), Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM)
- Wynn Resorts: Has Room To Double From Here Over The Next 5 Years (undefined:WYNN)
- Mizuho raises Wynn Resorts stock price target to $126 on improved outlook
- Macquarie raises Wynn Resorts stock price target to $124 on luxury appeal
- Stifel raises Wynn Resorts stock price target to $130 on solid performance
- Goldman Sachs raises Wynn Resorts stock price target to $124 on Vegas strength
Faixa diária
124.05 125.74
Faixa anual
65.25 128.53
- Fechamento anterior
- 123.28
- Open
- 124.99
- Bid
- 125.13
- Ask
- 125.43
- Low
- 124.05
- High
- 125.74
- Volume
- 309
- Mudança diária
- 1.50%
- Mudança mensal
- 0.10%
- Mudança de 6 meses
- 49.80%
- Mudança anual
- 30.26%
