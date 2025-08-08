KurseKategorien
Währungen / WYNN
Zurück zum Aktien

WYNN: Wynn Resorts, Limited

128.68 USD 5.40 (4.38%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WYNN hat sich für heute um 4.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 124.05 bis zu einem Hoch von 129.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Wynn Resorts, Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WYNN News

Tagesspanne
124.05 129.01
Jahresspanne
65.25 129.01
Vorheriger Schlusskurs
123.28
Eröffnung
124.99
Bid
128.68
Ask
128.98
Tief
124.05
Hoch
129.01
Volumen
3.936 K
Tagesänderung
4.38%
Monatsänderung
2.94%
6-Monatsänderung
54.05%
Jahresänderung
33.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K