WYNN: Wynn Resorts, Limited
128.68 USD 5.40 (4.38%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WYNN hat sich für heute um 4.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 124.05 bis zu einem Hoch von 129.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wynn Resorts, Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WYNN News
- Stifel hebt Kursziel für Wynn Resorts auf 145 US-Dollar an
- Wynn Resorts stock price target raised to $145 from $130 at Stifel
- Wynn Resorts files notice of Wynn Macau interim report with SEC
- Wynn Macau redeems $1 billion in senior notes due 2026
- Snowflake, Trip.com, And MongoDB Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Dutch Bros (NYSE:BROS), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- “Higher Estimates and a More Bullish View”: Wynn Resorts Stock (NASDAQ:WYNN) Gains With New Opportunities - TipRanks.com
- Nvidia To Rally Around 27%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cooper Companies (NASDAQ:COO), CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)
- Al Marjan, Macau strength drive UBS upgrade on Wynn Resorts to “buy”
- UBS upgrades Wynn Resorts stock rating to Buy on Macau growth and UAE potential
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Wynn Resorts stock hits 52-week high at 113.31 USD
- Wynn Macau to redeem $1 billion in 5.50% senior notes due 2026
- Wynn Resorts: Al Marjan Island Project Does Not Justify Elevated Valuation (NASDAQ:WYNN)
- Wynn Macau to issue $1 billion in 6.750% senior notes due 2034
- Wynn Resorts stock hits 52-week high at 112.37 USD
- Wynn Resorts, Netflix, Buckle And More On CNBC's 'Final Trades' - Netflix (NASDAQ:NFLX), Buckle (NYSE:BKE)
- TJX, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Wynn Resorts And More On CNBC's 'Final Trades' - TJX Companies (NYSE:TJX), Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM)
- Wynn Resorts: Has Room To Double From Here Over The Next 5 Years (undefined:WYNN)
- Mizuho raises Wynn Resorts stock price target to $126 on improved outlook
- Macquarie raises Wynn Resorts stock price target to $124 on luxury appeal
- Stifel raises Wynn Resorts stock price target to $130 on solid performance
- Goldman Sachs raises Wynn Resorts stock price target to $124 on Vegas strength
Tagesspanne
124.05 129.01
Jahresspanne
65.25 129.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 123.28
- Eröffnung
- 124.99
- Bid
- 128.68
- Ask
- 128.98
- Tief
- 124.05
- Hoch
- 129.01
- Volumen
- 3.936 K
- Tagesänderung
- 4.38%
- Monatsänderung
- 2.94%
- 6-Monatsänderung
- 54.05%
- Jahresänderung
- 33.96%
