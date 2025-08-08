통화 / WYNN
WYNN: Wynn Resorts, Limited
129.52 USD 0.84 (0.65%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WYNN 환율이 오늘 0.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 128.73이고 고가는 130.84이었습니다.
Wynn Resorts, Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WYNN News
- Wynn Resorts stock price target raised to $145 from $130 at Stifel
- Wynn Resorts files notice of Wynn Macau interim report with SEC
- Wynn Macau redeems $1 billion in senior notes due 2026
- Snowflake, Trip.com, And MongoDB Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Dutch Bros (NYSE:BROS), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- “Higher Estimates and a More Bullish View”: Wynn Resorts Stock (NASDAQ:WYNN) Gains With New Opportunities - TipRanks.com
- Nvidia To Rally Around 27%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cooper Companies (NASDAQ:COO), CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)
- Al Marjan, Macau strength drive UBS upgrade on Wynn Resorts to “buy”
- UBS upgrades Wynn Resorts stock rating to Buy on Macau growth and UAE potential
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Wynn Resorts stock hits 52-week high at 113.31 USD
- Wynn Macau to redeem $1 billion in 5.50% senior notes due 2026
- Wynn Resorts: Al Marjan Island Project Does Not Justify Elevated Valuation (NASDAQ:WYNN)
- Wynn Macau to issue $1 billion in 6.750% senior notes due 2034
- Wynn Resorts stock hits 52-week high at 112.37 USD
- Wynn Resorts, Netflix, Buckle And More On CNBC's 'Final Trades' - Netflix (NASDAQ:NFLX), Buckle (NYSE:BKE)
- TJX, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Wynn Resorts And More On CNBC's 'Final Trades' - TJX Companies (NYSE:TJX), Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM)
- Wynn Resorts: Has Room To Double From Here Over The Next 5 Years (undefined:WYNN)
- Mizuho raises Wynn Resorts stock price target to $126 on improved outlook
- Macquarie raises Wynn Resorts stock price target to $124 on luxury appeal
- Stifel raises Wynn Resorts stock price target to $130 on solid performance
- Goldman Sachs raises Wynn Resorts stock price target to $124 on Vegas strength
- Here are the biggest stock movers in Greater China markets today
일일 변동 비율
128.73 130.84
년간 변동
65.25 130.84
- 이전 종가
- 128.68
- 시가
- 129.85
- Bid
- 129.52
- Ask
- 129.82
- 저가
- 128.73
- 고가
- 130.84
- 볼륨
- 4.965 K
- 일일 변동
- 0.65%
- 월 변동
- 3.62%
- 6개월 변동
- 55.06%
- 년간 변동율
- 34.83%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K