Dövizler / WYNN
WYNN: Wynn Resorts, Limited
129.52 USD 0.84 (0.65%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WYNN fiyatı bugün 0.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 128.73 ve Yüksek fiyatı olarak 130.84 aralığında işlem gördü.
Wynn Resorts, Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
128.73 130.84
Yıllık aralık
65.25 130.84
- Önceki kapanış
- 128.68
- Açılış
- 129.85
- Satış
- 129.52
- Alış
- 129.82
- Düşük
- 128.73
- Yüksek
- 130.84
- Hacim
- 4.965 K
- Günlük değişim
- 0.65%
- Aylık değişim
- 3.62%
- 6 aylık değişim
- 55.06%
- Yıllık değişim
- 34.83%
21 Eylül, Pazar