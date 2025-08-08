FiyatlarBölümler
WYNN: Wynn Resorts, Limited

129.52 USD 0.84 (0.65%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WYNN fiyatı bugün 0.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 128.73 ve Yüksek fiyatı olarak 130.84 aralığında işlem gördü.

Wynn Resorts, Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
128.73 130.84
Yıllık aralık
65.25 130.84
Önceki kapanış
128.68
Açılış
129.85
Satış
129.52
Alış
129.82
Düşük
128.73
Yüksek
130.84
Hacim
4.965 K
Günlük değişim
0.65%
Aylık değişim
3.62%
6 aylık değişim
55.06%
Yıllık değişim
34.83%
