Валюты / WYNN
WYNN: Wynn Resorts, Limited
120.68 USD 2.17 (1.77%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WYNN за сегодня изменился на -1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 120.18, а максимальная — 123.01.
Следите за динамикой Wynn Resorts, Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WYNN
- Wynn Resorts files notice of Wynn Macau interim report with SEC
- Wynn Macau redeems $1 billion in senior notes due 2026
- Snowflake, Trip.com, And MongoDB Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Dutch Bros (NYSE:BROS), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- “Higher Estimates and a More Bullish View”: Wynn Resorts Stock (NASDAQ:WYNN) Gains With New Opportunities - TipRanks.com
- Nvidia To Rally Around 27%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cooper Companies (NASDAQ:COO), CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)
- Al Marjan, Macau strength drive UBS upgrade on Wynn Resorts to “buy”
- UBS upgrades Wynn Resorts stock rating to Buy on Macau growth and UAE potential
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Wynn Resorts stock hits 52-week high at 113.31 USD
- Wynn Macau to redeem $1 billion in 5.50% senior notes due 2026
- Wynn Resorts: Al Marjan Island Project Does Not Justify Elevated Valuation (NASDAQ:WYNN)
- Wynn Macau to issue $1 billion in 6.750% senior notes due 2034
- Wynn Resorts stock hits 52-week high at 112.37 USD
- Wynn Resorts, Netflix, Buckle And More On CNBC's 'Final Trades' - Netflix (NASDAQ:NFLX), Buckle (NYSE:BKE)
- TJX, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Wynn Resorts And More On CNBC's 'Final Trades' - TJX Companies (NYSE:TJX), Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM)
- Wynn Resorts: Has Room To Double From Here Over The Next 5 Years (undefined:WYNN)
- Mizuho raises Wynn Resorts stock price target to $126 on improved outlook
- Macquarie raises Wynn Resorts stock price target to $124 on luxury appeal
- Stifel raises Wynn Resorts stock price target to $130 on solid performance
- Goldman Sachs raises Wynn Resorts stock price target to $124 on Vegas strength
- Here are the biggest stock movers in Greater China markets today
- Wynn Resorts Q2 2025 slides: Record Las Vegas EBITDA, UAE project on track
Дневной диапазон
120.18 123.01
Годовой диапазон
65.25 128.53
- Предыдущее закрытие
- 122.85
- Open
- 122.09
- Bid
- 120.68
- Ask
- 120.98
- Low
- 120.18
- High
- 123.01
- Объем
- 2.616 K
- Дневное изменение
- -1.77%
- Месячное изменение
- -3.46%
- 6-месячное изменение
- 44.48%
- Годовое изменение
- 25.63%
