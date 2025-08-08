КотировкиРазделы
Валюты / WYNN
Назад в Рынок акций США

WYNN: Wynn Resorts, Limited

120.68 USD 2.17 (1.77%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WYNN за сегодня изменился на -1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 120.18, а максимальная — 123.01.

Следите за динамикой Wynn Resorts, Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости WYNN

Дневной диапазон
120.18 123.01
Годовой диапазон
65.25 128.53
Предыдущее закрытие
122.85
Open
122.09
Bid
120.68
Ask
120.98
Low
120.18
High
123.01
Объем
2.616 K
Дневное изменение
-1.77%
Месячное изменение
-3.46%
6-месячное изменение
44.48%
Годовое изменение
25.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.