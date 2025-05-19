Devises / OKYO
OKYO: OKYO Pharma Limited - American Depositary Shares
1.98 USD 0.09 (4.35%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OKYO a changé de -4.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.93 et à un maximum de 2.21.
Suivez la dynamique OKYO Pharma Limited - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
OKYO Nouvelles
- OKYO Pharma receives $1.9 million non-dilutive funding for lead drug development
- OKYO Pharma secures $1.9 million in non-dilutive funding for eye drug
- OKYO Pharma stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive trial data
- OKYO Pharma stock surges after positive Phase 2 results for eye pain drug
- NAVI Protocol Partners with OKX to Launch xBTC Lending and Borrowing on Sui
- Goldman Small Cap Research Issues New Research Update on OKYO Pharma Limited
- OKYO Pharma to Present at the Bio International Convention
- OKYO Pharma stock soars to 52-week high of $1.75
- OKYO Pharma to Present at the GPCRs-Targeted Drug Discovery Summit
Range quotidien
1.93 2.21
Range Annuel
0.90 3.15
- Clôture Précédente
- 2.07
- Ouverture
- 2.07
- Bid
- 1.98
- Ask
- 2.28
- Plus Bas
- 1.93
- Plus Haut
- 2.21
- Volume
- 371
- Changement quotidien
- -4.35%
- Changement Mensuel
- -15.02%
- Changement à 6 Mois
- 55.91%
- Changement Annuel
- 98.00%
20 septembre, samedi