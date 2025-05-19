Valute / OKYO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OKYO: OKYO Pharma Limited - American Depositary Shares
1.98 USD 0.09 (4.35%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OKYO ha avuto una variazione del -4.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.93 e ad un massimo di 2.21.
Segui le dinamiche di OKYO Pharma Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OKYO News
- OKYO Pharma receives $1.9 million non-dilutive funding for lead drug development
- OKYO Pharma secures $1.9 million in non-dilutive funding for eye drug
- OKYO Pharma stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive trial data
- OKYO Pharma stock surges after positive Phase 2 results for eye pain drug
- NAVI Protocol Partners with OKX to Launch xBTC Lending and Borrowing on Sui
- Goldman Small Cap Research Issues New Research Update on OKYO Pharma Limited
- OKYO Pharma to Present at the Bio International Convention
- OKYO Pharma stock soars to 52-week high of $1.75
- OKYO Pharma to Present at the GPCRs-Targeted Drug Discovery Summit
Intervallo Giornaliero
1.93 2.21
Intervallo Annuale
0.90 3.15
- Chiusura Precedente
- 2.07
- Apertura
- 2.07
- Bid
- 1.98
- Ask
- 2.28
- Minimo
- 1.93
- Massimo
- 2.21
- Volume
- 371
- Variazione giornaliera
- -4.35%
- Variazione Mensile
- -15.02%
- Variazione Semestrale
- 55.91%
- Variazione Annuale
- 98.00%
21 settembre, domenica