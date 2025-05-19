通貨 / OKYO
OKYO: OKYO Pharma Limited - American Depositary Shares
2.07 USD 0.06 (2.82%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OKYOの今日の為替レートは、-2.82%変化しました。日中、通貨は1あたり2.07の安値と2.15の高値で取引されました。
OKYO Pharma Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
OKYO News
- OKYO Pharma receives $1.9 million non-dilutive funding for lead drug development
- OKYO Pharma secures $1.9 million in non-dilutive funding for eye drug
- OKYO Pharma stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive trial data
- OKYO Pharma stock surges after positive Phase 2 results for eye pain drug
- NAVI Protocol Partners with OKX to Launch xBTC Lending and Borrowing on Sui
- Goldman Small Cap Research Issues New Research Update on OKYO Pharma Limited
- OKYO Pharma to Present at the Bio International Convention
- OKYO Pharma stock soars to 52-week high of $1.75
- OKYO Pharma to Present at the GPCRs-Targeted Drug Discovery Summit
1日のレンジ
2.07 2.15
1年のレンジ
0.90 3.15
- 以前の終値
- 2.13
- 始値
- 2.13
- 買値
- 2.07
- 買値
- 2.37
- 安値
- 2.07
- 高値
- 2.15
- 出来高
- 94
- 1日の変化
- -2.82%
- 1ヶ月の変化
- -11.16%
- 6ヶ月の変化
- 62.99%
- 1年の変化
- 107.00%
