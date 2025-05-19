Währungen / OKYO
OKYO: OKYO Pharma Limited - American Depositary Shares
2.00 USD 0.07 (3.38%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OKYO hat sich für heute um -3.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.96 bis zu einem Hoch von 2.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die OKYO Pharma Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OKYO News
- OKYO Pharma receives $1.9 million non-dilutive funding for lead drug development
- OKYO Pharma secures $1.9 million in non-dilutive funding for eye drug
- OKYO Pharma stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive trial data
- OKYO Pharma stock surges after positive Phase 2 results for eye pain drug
- NAVI Protocol Partners with OKX to Launch xBTC Lending and Borrowing on Sui
- Goldman Small Cap Research Issues New Research Update on OKYO Pharma Limited
- OKYO Pharma to Present at the Bio International Convention
- OKYO Pharma stock soars to 52-week high of $1.75
- OKYO Pharma to Present at the GPCRs-Targeted Drug Discovery Summit
Tagesspanne
1.96 2.21
Jahresspanne
0.90 3.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.07
- Eröffnung
- 2.07
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Tief
- 1.96
- Hoch
- 2.21
- Volumen
- 343
- Tagesänderung
- -3.38%
- Monatsänderung
- -14.16%
- 6-Monatsänderung
- 57.48%
- Jahresänderung
- 100.00%
