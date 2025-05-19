KurseKategorien
OKYO: OKYO Pharma Limited - American Depositary Shares

2.00 USD 0.07 (3.38%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OKYO hat sich für heute um -3.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.96 bis zu einem Hoch von 2.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die OKYO Pharma Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

OKYO News

Tagesspanne
1.96 2.21
Jahresspanne
0.90 3.15
Vorheriger Schlusskurs
2.07
Eröffnung
2.07
Bid
2.00
Ask
2.30
Tief
1.96
Hoch
2.21
Volumen
343
Tagesänderung
-3.38%
Monatsänderung
-14.16%
6-Monatsänderung
57.48%
Jahresänderung
100.00%
