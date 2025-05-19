통화 / OKYO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
OKYO: OKYO Pharma Limited - American Depositary Shares
1.98 USD 0.09 (4.35%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OKYO 환율이 오늘 -4.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.93이고 고가는 2.21이었습니다.
OKYO Pharma Limited - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OKYO News
- OKYO Pharma receives $1.9 million non-dilutive funding for lead drug development
- OKYO Pharma secures $1.9 million in non-dilutive funding for eye drug
- OKYO Pharma stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive trial data
- OKYO Pharma stock surges after positive Phase 2 results for eye pain drug
- NAVI Protocol Partners with OKX to Launch xBTC Lending and Borrowing on Sui
- Goldman Small Cap Research Issues New Research Update on OKYO Pharma Limited
- OKYO Pharma to Present at the Bio International Convention
- OKYO Pharma stock soars to 52-week high of $1.75
- OKYO Pharma to Present at the GPCRs-Targeted Drug Discovery Summit
일일 변동 비율
1.93 2.21
년간 변동
0.90 3.15
- 이전 종가
- 2.07
- 시가
- 2.07
- Bid
- 1.98
- Ask
- 2.28
- 저가
- 1.93
- 고가
- 2.21
- 볼륨
- 371
- 일일 변동
- -4.35%
- 월 변동
- -15.02%
- 6개월 변동
- 55.91%
- 년간 변동율
- 98.00%
20 9월, 토요일