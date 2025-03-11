Devises / FOA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FOA: Finance of America Companies Inc Class A
25.51 USD 0.32 (1.24%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FOA a changé de -1.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.25 et à un maximum de 26.11.
Suivez la dynamique Finance of America Companies Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FOA Nouvelles
- Finance of America: Near-Term Expectations Need Moderation, Positive Long-Term Outlook
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Finance of america: Cooperman buys $3.9m in FOA stock
- Leon Cooperman buys Finance of America (FOA) stock worth $1.1m
- Finance of America announces dual listing on NYSE Texas
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q1 2025 Update
- Finance of America Is Cheap, Even After 322% Gains In The Last 12 Months (NYSE:FOA)
- Finance of America's Turnaround Is In Full Progress (NYSE:FOA)
- Finance of America Companies Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FOA)
- Finance of America Companies, Inc. (FOA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
25.25 26.11
Range Annuel
10.00 32.40
- Clôture Précédente
- 25.83
- Ouverture
- 25.77
- Bid
- 25.51
- Ask
- 25.81
- Plus Bas
- 25.25
- Plus Haut
- 26.11
- Volume
- 159
- Changement quotidien
- -1.24%
- Changement Mensuel
- -1.58%
- Changement à 6 Mois
- 19.37%
- Changement Annuel
- 118.03%
20 septembre, samedi