FOA: Finance of America Companies Inc Class A

25.51 USD 0.32 (1.24%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FOA a changé de -1.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.25 et à un maximum de 26.11.

Suivez la dynamique Finance of America Companies Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
25.25 26.11
Range Annuel
10.00 32.40
Clôture Précédente
25.83
Ouverture
25.77
Bid
25.51
Ask
25.81
Plus Bas
25.25
Plus Haut
26.11
Volume
159
Changement quotidien
-1.24%
Changement Mensuel
-1.58%
Changement à 6 Mois
19.37%
Changement Annuel
118.03%
20 septembre, samedi