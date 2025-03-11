KurseKategorien
FOA: Finance of America Companies Inc Class A

25.65 USD 0.18 (0.70%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FOA hat sich für heute um -0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.56 bis zu einem Hoch von 26.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die Finance of America Companies Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
25.56 26.11
Jahresspanne
10.00 32.40
Vorheriger Schlusskurs
25.83
Eröffnung
25.77
Bid
25.65
Ask
25.95
Tief
25.56
Hoch
26.11
Volumen
32
Tagesänderung
-0.70%
Monatsänderung
-1.04%
6-Monatsänderung
20.03%
Jahresänderung
119.23%
