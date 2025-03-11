Währungen / FOA
FOA: Finance of America Companies Inc Class A
25.65 USD 0.18 (0.70%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FOA hat sich für heute um -0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.56 bis zu einem Hoch von 26.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Finance of America Companies Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.56 26.11
Jahresspanne
10.00 32.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.83
- Eröffnung
- 25.77
- Bid
- 25.65
- Ask
- 25.95
- Tief
- 25.56
- Hoch
- 26.11
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- -0.70%
- Monatsänderung
- -1.04%
- 6-Monatsänderung
- 20.03%
- Jahresänderung
- 119.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K