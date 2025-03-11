QuotazioniSezioni
FOA: Finance of America Companies Inc Class A

25.51 USD 0.32 (1.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FOA ha avuto una variazione del -1.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.25 e ad un massimo di 26.11.

Segui le dinamiche di Finance of America Companies Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.25 26.11
Intervallo Annuale
10.00 32.40
Chiusura Precedente
25.83
Apertura
25.77
Bid
25.51
Ask
25.81
Minimo
25.25
Massimo
26.11
Volume
159
Variazione giornaliera
-1.24%
Variazione Mensile
-1.58%
Variazione Semestrale
19.37%
Variazione Annuale
118.03%
