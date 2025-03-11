货币 / FOA
FOA: Finance of America Companies Inc Class A
24.89 USD 0.34 (1.38%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FOA汇率已更改1.38%。当日，交易品种以低点24.44和高点25.19进行交易。
关注Finance of America Companies Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FOA新闻
- Finance of America: Near-Term Expectations Need Moderation, Positive Long-Term Outlook
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Finance of america: Cooperman buys $3.9m in FOA stock
- Leon Cooperman buys Finance of America (FOA) stock worth $1.1m
- Finance of America announces dual listing on NYSE Texas
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q1 2025 Update
- Finance of America Is Cheap, Even After 322% Gains In The Last 12 Months (NYSE:FOA)
- Finance of America's Turnaround Is In Full Progress (NYSE:FOA)
- Finance of America Companies Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FOA)
- Finance of America Companies, Inc. (FOA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
24.44 25.19
年范围
10.00 32.40
- 前一天收盘价
- 24.55
- 开盘价
- 24.67
- 卖价
- 24.89
- 买价
- 25.19
- 最低价
- 24.44
- 最高价
- 25.19
- 交易量
- 119
- 日变化
- 1.38%
- 月变化
- -3.97%
- 6个月变化
- 16.47%
- 年变化
- 112.74%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值