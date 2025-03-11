Валюты / FOA
FOA: Finance of America Companies Inc Class A
24.55 USD 1.23 (4.77%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FOA за сегодня изменился на -4.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.42, а максимальная — 26.05.
Следите за динамикой Finance of America Companies Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.42 26.05
Годовой диапазон
10.00 32.40
- Предыдущее закрытие
- 25.78
- Open
- 25.94
- Bid
- 24.55
- Ask
- 24.85
- Low
- 24.42
- High
- 26.05
- Объем
- 154
- Дневное изменение
- -4.77%
- Месячное изменение
- -5.29%
- 6-месячное изменение
- 14.88%
- Годовое изменение
- 109.83%
