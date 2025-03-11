通貨 / FOA
FOA: Finance of America Companies Inc Class A
25.83 USD 1.25 (5.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FOAの今日の為替レートは、5.09%変化しました。日中、通貨は1あたり24.85の安値と25.91の高値で取引されました。
Finance of America Companies Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FOA News
1日のレンジ
24.85 25.91
1年のレンジ
10.00 32.40
- 以前の終値
- 24.58
- 始値
- 24.85
- 買値
- 25.83
- 買値
- 26.13
- 安値
- 24.85
- 高値
- 25.91
- 出来高
- 204
- 1日の変化
- 5.09%
- 1ヶ月の変化
- -0.35%
- 6ヶ月の変化
- 20.87%
- 1年の変化
- 120.77%
