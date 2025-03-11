Divisas / FOA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FOA: Finance of America Companies Inc Class A
24.58 USD 0.03 (0.12%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FOA de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.44, mientras que el máximo ha alcanzado 25.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Finance of America Companies Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FOA News
- Finance of America: Near-Term Expectations Need Moderation, Positive Long-Term Outlook
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Finance of america: Cooperman buys $3.9m in FOA stock
- Leon Cooperman buys Finance of America (FOA) stock worth $1.1m
- Finance of America announces dual listing on NYSE Texas
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q1 2025 Update
- Finance of America Is Cheap, Even After 322% Gains In The Last 12 Months (NYSE:FOA)
- Finance of America's Turnaround Is In Full Progress (NYSE:FOA)
- Finance of America Companies Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FOA)
- Finance of America Companies, Inc. (FOA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
24.44 25.19
Rango anual
10.00 32.40
- Cierres anteriores
- 24.55
- Open
- 24.67
- Bid
- 24.58
- Ask
- 24.88
- Low
- 24.44
- High
- 25.19
- Volumen
- 152
- Cambio diario
- 0.12%
- Cambio mensual
- -5.17%
- Cambio a 6 meses
- 15.02%
- Cambio anual
- 110.09%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B