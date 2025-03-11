FiyatlarBölümler
Dövizler / FOA
FOA: Finance of America Companies Inc Class A

25.51 USD 0.32 (1.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FOA fiyatı bugün -1.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.25 ve Yüksek fiyatı olarak 26.11 aralığında işlem gördü.

Finance of America Companies Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.25 26.11
Yıllık aralık
10.00 32.40
Önceki kapanış
25.83
Açılış
25.77
Satış
25.51
Alış
25.81
Düşük
25.25
Yüksek
26.11
Hacim
159
Günlük değişim
-1.24%
Aylık değişim
-1.58%
6 aylık değişim
19.37%
Yıllık değişim
118.03%
