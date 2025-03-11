Dövizler / FOA
FOA: Finance of America Companies Inc Class A
25.51 USD 0.32 (1.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FOA fiyatı bugün -1.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.25 ve Yüksek fiyatı olarak 26.11 aralığında işlem gördü.
Finance of America Companies Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Finance of America: Near-Term Expectations Need Moderation, Positive Long-Term Outlook
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Finance of america: Cooperman buys $3.9m in FOA stock
- Leon Cooperman buys Finance of America (FOA) stock worth $1.1m
- Finance of America announces dual listing on NYSE Texas
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q1 2025 Update
- Finance of America Is Cheap, Even After 322% Gains In The Last 12 Months (NYSE:FOA)
- Finance of America's Turnaround Is In Full Progress (NYSE:FOA)
- Finance of America Companies Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FOA)
- Finance of America Companies, Inc. (FOA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
25.25 26.11
Yıllık aralık
10.00 32.40
- Önceki kapanış
- 25.83
- Açılış
- 25.77
- Satış
- 25.51
- Alış
- 25.81
- Düşük
- 25.25
- Yüksek
- 26.11
- Hacim
- 159
- Günlük değişim
- -1.24%
- Aylık değişim
- -1.58%
- 6 aylık değişim
- 19.37%
- Yıllık değişim
- 118.03%
21 Eylül, Pazar