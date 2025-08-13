Devises / CF
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CF: CF Industries Holdings Inc
85.09 USD 0.98 (1.17%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CF a changé de 1.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 83.43 et à un maximum de 85.67.
Suivez la dynamique CF Industries Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CF Nouvelles
- Will Mosaic's Cost-Cutting Momentum Fuel Stronger Margins Ahead?
- Here's Why CF Industries (CF) is a Strong Momentum Stock
- Structural Changes In Fertilizer Markets Make CVR Partners An Incredible Value
- Nutrien's Cash Flow Strength: Can Strategic Moves Fuel More Growth?
- NTR Shares Rise 28% YTD: How Should Investors Play the Stock?
- CF Industries CEO Will to retire, Bohn named successor
- CF Industries Benefits From Accessible Natural Gas (NYSE:CF)
- MOS Stock Rallies 35% in 6 Months: Should You Buy the Stock Now?
- Avino Silver Acquires Full Ownership of La Preciosa, Rallies 4%
- Fertilizer stocks soar after potash added to critical minerals list
- Franco-Nevada Stock Hits 52-Week High: What's Aiding Its Performance?
- Is CF Industries (CF) Stock Undervalued Right Now?
- Best Value Stocks to Buy for August 25th
- POSCO and JSW Sign an Agreement to Explore Steel Plant in India
- Eastman Partners With Huafon to Build New Yarn Facility in China
- New Gold Stock Hits 52-Week High: What's Aiding Its Performance?
- Reliance Enters Into $400 Million Loan Facility to Refinance Debt
- Chemours Enters Strategic Agreement With SRF to Boost Supply
- Steel Dynamics to Acquire Remaining Stake in New Process Steel
- 12 Undercovered Stocks: BrightSpire Capital, Vertex Pharmaceuticals, Adobe And More
- Mosaic to Sell Brazil Potash Mining Operations to VL Mineracao
- CF Industries stock downgraded by BofA Securities on ammonia deflation concerns
- This CF Industries Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - CF Industries Holdings (NYSE:CF), CACI International (NYSE:CACI)
- CF Industries stock upgraded to Overweight by Barclays on low-carbon benefits
Range quotidien
83.43 85.67
Range Annuel
67.34 104.45
- Clôture Précédente
- 84.11
- Ouverture
- 84.37
- Bid
- 85.09
- Ask
- 85.39
- Plus Bas
- 83.43
- Plus Haut
- 85.67
- Volume
- 3.734 K
- Changement quotidien
- 1.17%
- Changement Mensuel
- -2.05%
- Changement à 6 Mois
- 8.38%
- Changement Annuel
- -0.15%
20 septembre, samedi