CF: CF Industries Holdings Inc

85.09 USD 0.98 (1.17%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CF fiyatı bugün 1.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 83.43 ve Yüksek fiyatı olarak 85.67 aralığında işlem gördü.

CF Industries Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
83.43 85.67
Yıllık aralık
67.34 104.45
Önceki kapanış
84.11
Açılış
84.37
Satış
85.09
Alış
85.39
Düşük
83.43
Yüksek
85.67
Hacim
3.734 K
Günlük değişim
1.17%
Aylık değişim
-2.05%
6 aylık değişim
8.38%
Yıllık değişim
-0.15%
