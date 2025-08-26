CotationsSections
Devises / BMO
BMO: Bank Of Montreal

130.32 USD 0.94 (0.73%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BMO a changé de 0.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 129.34 et à un maximum de 130.71.

Suivez la dynamique Bank Of Montreal. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
129.34 130.71
Range Annuel
85.40 131.21
Clôture Précédente
129.38
Ouverture
130.27
Bid
130.32
Ask
130.62
Plus Bas
129.34
Plus Haut
130.71
Volume
618
Changement quotidien
0.73%
Changement Mensuel
8.90%
Changement à 6 Mois
36.55%
Changement Annuel
44.27%
20 septembre, samedi