BMO: Bank Of Montreal

129.69 USD 0.63 (0.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BMO ha avuto una variazione del -0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 129.42 e ad un massimo di 130.35.

Segui le dinamiche di Bank Of Montreal. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
129.42 130.35
Intervallo Annuale
85.40 131.21
Chiusura Precedente
130.32
Apertura
130.35
Bid
129.69
Ask
129.99
Minimo
129.42
Massimo
130.35
Volume
127
Variazione giornaliera
-0.48%
Variazione Mensile
8.37%
Variazione Semestrale
35.89%
Variazione Annuale
43.57%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
