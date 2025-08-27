Valute / BMO
BMO: Bank Of Montreal
129.69 USD 0.63 (0.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BMO ha avuto una variazione del -0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 129.42 e ad un massimo di 130.35.
Segui le dinamiche di Bank Of Montreal. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BMO News
- Canada’s banking regulator wants big banks to take ’smart’ risks
- Bank of Montreal: Apparently, It's Reasonably Priced While Trading Above Support Levels
- Le 5 principali banche a grande capitalizzazione classificate da WarrenAI: BMO in testa con un rendimento annuale del 56%
- BMO nomina Rahul Nalgirkar come nuovo CFO mentre Tayfun Tuzun pianifica il pensionamento
- Chart Of The Day: One Toronto Chart That Tells This Market's Story
- Discovery Silver ottiene una linea di credito revolving da 250 milioni di dollari
- Canada's Big Banks Sidestep Tariff Fallout - What Investors Should Watch For Next
- Bank of Montreal pubblica il prospetto del programma di obbligazioni garantite da 50 miliardi di dollari
- RBC sees global banks extending outperformance alongside global growth
- Investors wary of Treasury’s 30-year bond auction after recent disappointments
- Bank of Montreal (BMO:CA) Presents at 2025 Scotiabank Financials
- Cybersecurity firm Netskope eyes up to $6.5 billion valuation in US IPO
- CIBC upgrades Bank of Montreal stock rating to Outperformer on earnings upside
- BMO Capital Markets Reaffirms ‘Buy Rating’ on Eli Lilly Stock (LLY) - TipRanks.com
- Apollo-backed Phoenix Education Partners files for US IPO
- Barclays to Exit Entercard JV With $273M Sale to Swedbank
- Canadian Imperial Bank of Commerce price target raised to C$112 by BMO Capital
- Bank of Montreal Q3 Earnings Rise on Higher NII, Lower Provisions
- TSX seen lower; bank stocks, Nvidia in spotlight
- Bank of Montreal Analysts Boost Their Forecasts After Q3 Results - Bank of Montreal (NYSE:BMO)
- Bank of Montreal stock price target raised to $128 by BofA Securities
Intervallo Giornaliero
129.42 130.35
Intervallo Annuale
85.40 131.21
- Chiusura Precedente
- 130.32
- Apertura
- 130.35
- Bid
- 129.69
- Ask
- 129.99
- Minimo
- 129.42
- Massimo
- 130.35
- Volume
- 127
- Variazione giornaliera
- -0.48%
- Variazione Mensile
- 8.37%
- Variazione Semestrale
- 35.89%
- Variazione Annuale
- 43.57%