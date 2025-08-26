Валюты / BMO
BMO: Bank Of Montreal
129.91 USD 2.10 (1.64%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BMO за сегодня изменился на 1.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 127.46, а максимальная — 130.05.
Следите за динамикой Bank Of Montreal. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BMO
- Chart Of The Day: One Toronto Chart That Tells This Market's Story
- Discovery Silver привлекает кредитную линию на $250 миллионов
- Canada's Big Banks Sidestep Tariff Fallout - What Investors Should Watch For Next
- Банк Монреаля публикует проспект программы обеспеченных облигаций на $50 млрд
- Bank of Montreal publishes $50 billion covered bond program prospectus
- RBC sees global banks extending outperformance alongside global growth
- Investors wary of Treasury’s 30-year bond auction after recent disappointments
- Bank of Montreal (BMO:CA) Presents at 2025 Scotiabank Financials
- Cybersecurity firm Netskope eyes up to $6.5 billion valuation in US IPO
- CIBC upgrades Bank of Montreal stock rating to Outperformer on earnings upside
- BMO Capital Markets Reaffirms ‘Buy Rating’ on Eli Lilly Stock (LLY) - TipRanks.com
- Apollo-backed Phoenix Education Partners files for US IPO
- Barclays to Exit Entercard JV With $273M Sale to Swedbank
- Canadian Imperial Bank of Commerce price target raised to C$112 by BMO Capital
- Bank of Montreal Q3 Earnings Rise on Higher NII, Lower Provisions
- TSX seen lower; bank stocks, Nvidia in spotlight
- Bank of Montreal Analysts Boost Their Forecasts After Q3 Results - Bank of Montreal (NYSE:BMO)
- Bank of Montreal stock price target raised to $128 by BofA Securities
- RBC shares pop on strong beat as big bank rally continues
- Canadian Banks Beat: What BMO and Scotiabank Earnings Reveal
- Durable Goods Orders Decreased Less Than Expected
- Bank Of Montreal (BMO) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Bank of Montreal 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BMO)
- Pre-Markets in Red but Improving on New Data
Дневной диапазон
127.46 130.05
Годовой диапазон
85.40 130.05
- Предыдущее закрытие
- 127.81
- Open
- 127.87
- Bid
- 129.91
- Ask
- 130.21
- Low
- 127.46
- High
- 130.05
- Объем
- 1.315 K
- Дневное изменение
- 1.64%
- Месячное изменение
- 8.56%
- 6-месячное изменение
- 36.12%
- Годовое изменение
- 43.82%
