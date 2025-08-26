КотировкиРазделы
BMO: Bank Of Montreal

129.91 USD 2.10 (1.64%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BMO за сегодня изменился на 1.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 127.46, а максимальная — 130.05.

Следите за динамикой Bank Of Montreal. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BMO

Дневной диапазон
127.46 130.05
Годовой диапазон
85.40 130.05
Предыдущее закрытие
127.81
Open
127.87
Bid
129.91
Ask
130.21
Low
127.46
High
130.05
Объем
1.315 K
Дневное изменение
1.64%
Месячное изменение
8.56%
6-месячное изменение
36.12%
Годовое изменение
43.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.