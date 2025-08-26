CotizacionesSecciones
BMO: Bank Of Montreal

129.69 USD 0.22 (0.17%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BMO de hoy ha cambiado un -0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 129.43, mientras que el máximo ha alcanzado 131.21.

Rango diario
129.43 131.21
Rango anual
85.40 131.21
Cierres anteriores
129.91
Open
129.84
Bid
129.69
Ask
129.99
Low
129.43
High
131.21
Volumen
691
Cambio diario
-0.17%
Cambio mensual
8.37%
Cambio a 6 meses
35.89%
Cambio anual
43.57%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B