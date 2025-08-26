KurseKategorien
BMO: Bank Of Montreal

129.38 USD 0.31 (0.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BMO hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 128.90 bis zu einem Hoch von 130.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank Of Montreal-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
128.90 130.98
Jahresspanne
85.40 131.21
Vorheriger Schlusskurs
129.69
Eröffnung
129.44
Bid
129.38
Ask
129.68
Tief
128.90
Hoch
130.98
Volumen
882
Tagesänderung
-0.24%
Monatsänderung
8.11%
6-Monatsänderung
35.56%
Jahresänderung
43.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K