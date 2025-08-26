Währungen / BMO
BMO: Bank Of Montreal
129.38 USD 0.31 (0.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BMO hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 128.90 bis zu einem Hoch von 130.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank Of Montreal-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BMO News
- WarrenAI-Ranking der Top-5-Großbanken: BMO führt mit 56 % jährlicher Rendite
- BMO ernennt Rahul Nalgirkar zum neuen CFO – Tayfun Tuzun tritt 2026 ab
- Chart Of The Day: One Toronto Chart That Tells This Market's Story
- Canada's Big Banks Sidestep Tariff Fallout - What Investors Should Watch For Next
- Bank of Montreal veröffentlicht Prospekt für Covered-Bond-Programm über 50 Mrd. US-Dollar
- RBC sees global banks extending outperformance alongside global growth
- Investors wary of Treasury’s 30-year bond auction after recent disappointments
- Bank of Montreal (BMO:CA) Presents at 2025 Scotiabank Financials
- Cybersecurity firm Netskope eyes up to $6.5 billion valuation in US IPO
- CIBC upgrades Bank of Montreal stock rating to Outperformer on earnings upside
- BMO Capital Markets Reaffirms ‘Buy Rating’ on Eli Lilly Stock (LLY) - TipRanks.com
- Apollo-backed Phoenix Education Partners files for US IPO
- Barclays to Exit Entercard JV With $273M Sale to Swedbank
- Canadian Imperial Bank of Commerce price target raised to C$112 by BMO Capital
- Bank of Montreal Q3 Earnings Rise on Higher NII, Lower Provisions
- TSX seen lower; bank stocks, Nvidia in spotlight
- Bank of Montreal Analysts Boost Their Forecasts After Q3 Results - Bank of Montreal (NYSE:BMO)
- Bank of Montreal stock price target raised to $128 by BofA Securities
- RBC shares pop on strong beat as big bank rally continues
- Canadian Banks Beat: What BMO and Scotiabank Earnings Reveal
- Durable Goods Orders Decreased Less Than Expected
Tagesspanne
128.90 130.98
Jahresspanne
85.40 131.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 129.69
- Eröffnung
- 129.44
- Bid
- 129.38
- Ask
- 129.68
- Tief
- 128.90
- Hoch
- 130.98
- Volumen
- 882
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- 8.11%
- 6-Monatsänderung
- 35.56%
- Jahresänderung
- 43.23%
