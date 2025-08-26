Dövizler / BMO
BMO: Bank Of Montreal
130.32 USD 0.94 (0.73%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BMO fiyatı bugün 0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 129.34 ve Yüksek fiyatı olarak 130.71 aralığında işlem gördü.
Bank Of Montreal hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
129.34 130.71
Yıllık aralık
85.40 131.21
- Önceki kapanış
- 129.38
- Açılış
- 130.27
- Satış
- 130.32
- Alış
- 130.62
- Düşük
- 129.34
- Yüksek
- 130.71
- Hacim
- 618
- Günlük değişim
- 0.73%
- Aylık değişim
- 8.90%
- 6 aylık değişim
- 36.55%
- Yıllık değişim
- 44.27%
21 Eylül, Pazar