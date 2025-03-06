Devises / ALXO
ALXO: ALX Oncology Holdings Inc
1.21 USD 0.12 (11.01%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ALXO a changé de 11.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.18 et à un maximum de 1.40.
Suivez la dynamique ALX Oncology Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ALXO Nouvelles
- ALX Oncology nomme la membre du conseil Klencke au poste de directrice médicale par intérim
- ALX Oncology appoints board member Klencke as interim CMO
- ALX Oncology doses first patient in phase 1 trial of EGFR cancer drug
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- ALX Oncology Holdings Inc. (ALXO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ALX Oncology Holdings Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ALXO)
- ALX Oncology Q2 2025 slides: biomarker strategy shows promise as cash runway extends
- Jazz Pharmaceuticals: I See Big Potential In This Stock As An Investor (NASDAQ:JAZZ)
- ALX Oncology reports annual meeting results
- ALX Oncology to Present at the Jefferies 2025 Global Healthcare Conference
- H.C. Wainwright maintains ALX Oncology stock Buy rating
- This Zscaler Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - CubeSmart (NYSE:CUBE), ALX Oncology Holdings (NASDAQ:ALXO)
Range quotidien
1.18 1.40
Range Annuel
0.41 2.06
- Clôture Précédente
- 1.09
- Ouverture
- 1.23
- Bid
- 1.21
- Ask
- 1.51
- Plus Bas
- 1.18
- Plus Haut
- 1.40
- Volume
- 3.370 K
- Changement quotidien
- 11.01%
- Changement Mensuel
- 7.08%
- Changement à 6 Mois
- 95.16%
- Changement Annuel
- -34.24%
20 septembre, samedi