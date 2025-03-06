Moedas / ALXO
ALXO: ALX Oncology Holdings Inc
1.09 USD 0.04 (3.81%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ALXO para hoje mudou para 3.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.03 e o mais alto foi 1.09.
Veja a dinâmica do par de moedas ALX Oncology Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ALXO Notícias
- ALX Oncology nomeia membro do conselho Klencke como diretora médica interina
- ALX Oncology appoints board member Klencke as interim CMO
- ALX Oncology doses first patient in phase 1 trial of EGFR cancer drug
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- ALX Oncology Holdings Inc. (ALXO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ALX Oncology Holdings Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ALXO)
- ALX Oncology Q2 2025 slides: biomarker strategy shows promise as cash runway extends
- Jazz Pharmaceuticals: I See Big Potential In This Stock As An Investor (NASDAQ:JAZZ)
- ALX Oncology reports annual meeting results
- ALX Oncology to Present at the Jefferies 2025 Global Healthcare Conference
- H.C. Wainwright maintains ALX Oncology stock Buy rating
- This Zscaler Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - CubeSmart (NYSE:CUBE), ALX Oncology Holdings (NASDAQ:ALXO)
Faixa diária
1.03 1.09
Faixa anual
0.41 2.06
- Fechamento anterior
- 1.05
- Open
- 1.04
- Bid
- 1.09
- Ask
- 1.39
- Low
- 1.03
- High
- 1.09
- Volume
- 126
- Mudança diária
- 3.81%
- Mudança mensal
- -3.54%
- Mudança de 6 meses
- 75.81%
- Mudança anual
- -40.76%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh