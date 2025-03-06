KurseKategorien
ALXO: ALX Oncology Holdings Inc

1.27 USD 0.18 (16.51%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALXO hat sich für heute um 16.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.18 bis zu einem Hoch von 1.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die ALX Oncology Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.18 1.40
Jahresspanne
0.41 2.06
Vorheriger Schlusskurs
1.09
Eröffnung
1.23
Bid
1.27
Ask
1.57
Tief
1.18
Hoch
1.40
Volumen
2.838 K
Tagesänderung
16.51%
Monatsänderung
12.39%
6-Monatsänderung
104.84%
Jahresänderung
-30.98%
