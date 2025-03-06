Währungen / ALXO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ALXO: ALX Oncology Holdings Inc
1.27 USD 0.18 (16.51%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALXO hat sich für heute um 16.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.18 bis zu einem Hoch von 1.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die ALX Oncology Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALXO News
- ALX Oncology beruft Aufsichtsratsmitglied Klencke zur Interims-CMO
- ALX Oncology appoints board member Klencke as interim CMO
- ALX Oncology doses first patient in phase 1 trial of EGFR cancer drug
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- ALX Oncology Holdings Inc. (ALXO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ALX Oncology Holdings Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ALXO)
- ALX Oncology Q2 2025 slides: biomarker strategy shows promise as cash runway extends
- Jazz Pharmaceuticals: I See Big Potential In This Stock As An Investor (NASDAQ:JAZZ)
- ALX Oncology reports annual meeting results
- ALX Oncology to Present at the Jefferies 2025 Global Healthcare Conference
- H.C. Wainwright maintains ALX Oncology stock Buy rating
- This Zscaler Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - CubeSmart (NYSE:CUBE), ALX Oncology Holdings (NASDAQ:ALXO)
Tagesspanne
1.18 1.40
Jahresspanne
0.41 2.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.09
- Eröffnung
- 1.23
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Tief
- 1.18
- Hoch
- 1.40
- Volumen
- 2.838 K
- Tagesänderung
- 16.51%
- Monatsänderung
- 12.39%
- 6-Monatsänderung
- 104.84%
- Jahresänderung
- -30.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K