통화 / ALXO
ALXO: ALX Oncology Holdings Inc
1.21 USD 0.12 (11.01%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ALXO 환율이 오늘 11.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.18이고 고가는 1.40이었습니다.
ALX Oncology Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ALXO News
일일 변동 비율
1.18 1.40
년간 변동
0.41 2.06
- 이전 종가
- 1.09
- 시가
- 1.23
- Bid
- 1.21
- Ask
- 1.51
- 저가
- 1.18
- 고가
- 1.40
- 볼륨
- 3.370 K
- 일일 변동
- 11.01%
- 월 변동
- 7.08%
- 6개월 변동
- 95.16%
- 년간 변동율
- -34.24%
20 9월, 토요일