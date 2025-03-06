Valute / ALXO
ALXO: ALX Oncology Holdings Inc
1.21 USD 0.12 (11.01%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALXO ha avuto una variazione del 11.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.18 e ad un massimo di 1.40.
Segui le dinamiche di ALX Oncology Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ALXO News
- ALX Oncology nomina la consigliera Klencke come CMO ad interim
- ALX Oncology appoints board member Klencke as interim CMO
- ALX Oncology doses first patient in phase 1 trial of EGFR cancer drug
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- ALX Oncology Holdings Inc. (ALXO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ALX Oncology Holdings Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ALXO)
- ALX Oncology Q2 2025 slides: biomarker strategy shows promise as cash runway extends
- Jazz Pharmaceuticals: I See Big Potential In This Stock As An Investor (NASDAQ:JAZZ)
- ALX Oncology reports annual meeting results
- ALX Oncology to Present at the Jefferies 2025 Global Healthcare Conference
- H.C. Wainwright maintains ALX Oncology stock Buy rating
- This Zscaler Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - CubeSmart (NYSE:CUBE), ALX Oncology Holdings (NASDAQ:ALXO)
Intervallo Giornaliero
1.18 1.40
Intervallo Annuale
0.41 2.06
- Chiusura Precedente
- 1.09
- Apertura
- 1.23
- Bid
- 1.21
- Ask
- 1.51
- Minimo
- 1.18
- Massimo
- 1.40
- Volume
- 3.370 K
- Variazione giornaliera
- 11.01%
- Variazione Mensile
- 7.08%
- Variazione Semestrale
- 95.16%
- Variazione Annuale
- -34.24%
