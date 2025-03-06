QuotazioniSezioni
ALXO
ALXO: ALX Oncology Holdings Inc

1.21 USD 0.12 (11.01%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALXO ha avuto una variazione del 11.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.18 e ad un massimo di 1.40.

Segui le dinamiche di ALX Oncology Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.18 1.40
Intervallo Annuale
0.41 2.06
Chiusura Precedente
1.09
Apertura
1.23
Bid
1.21
Ask
1.51
Minimo
1.18
Massimo
1.40
Volume
3.370 K
Variazione giornaliera
11.01%
Variazione Mensile
7.08%
Variazione Semestrale
95.16%
Variazione Annuale
-34.24%
21 settembre, domenica