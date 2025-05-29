Devises / ACIC
ACIC: American Coastal Insurance Corporation
11.20 USD 0.06 (0.54%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ACIC a changé de 0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.11 et à un maximum de 11.30.
Suivez la dynamique American Coastal Insurance Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
11.11 11.30
Range Annuel
8.82 15.08
20 septembre, samedi