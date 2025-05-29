货币 / ACIC
ACIC: American Coastal Insurance Corporation
11.09 USD 0.19 (1.74%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ACIC汇率已更改1.74%。当日，交易品种以低点10.93和高点11.19进行交易。
关注American Coastal Insurance Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ACIC新闻
日范围
10.93 11.19
年范围
8.82 15.08
- 前一天收盘价
- 10.90
- 开盘价
- 10.93
- 卖价
- 11.09
- 买价
- 11.39
- 最低价
- 10.93
- 最高价
- 11.19
- 交易量
- 118
- 日变化
- 1.74%
- 月变化
- 0.82%
- 6个月变化
- -4.15%
- 年变化
- -0.81%
