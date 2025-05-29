クォートセクション
通貨 / ACIC
ACIC: American Coastal Insurance Corporation

11.14 USD 0.01 (0.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ACICの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり11.03の安値と11.24の高値で取引されました。

American Coastal Insurance Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.03 11.24
1年のレンジ
8.82 15.08
以前の終値
11.13
始値
11.12
買値
11.14
買値
11.44
安値
11.03
高値
11.24
出来高
338
1日の変化
0.09%
1ヶ月の変化
1.27%
6ヶ月の変化
-3.72%
1年の変化
-0.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K