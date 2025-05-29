Валюты / ACIC
ACIC: American Coastal Insurance Corporation
10.90 USD 0.01 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACIC за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.70, а максимальная — 10.92.
Следите за динамикой American Coastal Insurance Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ACIC
Дневной диапазон
10.70 10.92
Годовой диапазон
8.82 15.08
- Предыдущее закрытие
- 10.89
- Open
- 10.85
- Bid
- 10.90
- Ask
- 11.20
- Low
- 10.70
- High
- 10.92
- Объем
- 354
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- -0.91%
- 6-месячное изменение
- -5.79%
- Годовое изменение
- -2.50%
