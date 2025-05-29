Valute / ACIC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ACIC: American Coastal Insurance Corporation
11.20 USD 0.06 (0.54%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACIC ha avuto una variazione del 0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.11 e ad un massimo di 11.30.
Segui le dinamiche di American Coastal Insurance Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACIC News
- Implied Volatility Surging for American Coastal Insurance Stock Options
- Kingstone Stock: Record Q2 Earnings And Raised Outlook, Buy (NASDAQ:KINS)
- Heritage Insurance: Only Buy If You Understand This (NYSE:HRTG)
- Raymond James lowers Atlas Crest Investment stock price target to $14 from $15
- American Coastal Insurance earnings beat by $0.14, revenue fell short of estimates
- American Coastal Insurance (ACIC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- American Coastal Q2 2025 slides: Core income surges 36%, beats analyst estimates
- American Financial Group (AFG) Q2 Earnings Top Estimates
- Palomar (PLMR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- American Coastal Insurance boosts reinsurance program
Intervallo Giornaliero
11.11 11.30
Intervallo Annuale
8.82 15.08
- Chiusura Precedente
- 11.14
- Apertura
- 11.20
- Bid
- 11.20
- Ask
- 11.50
- Minimo
- 11.11
- Massimo
- 11.30
- Volume
- 503
- Variazione giornaliera
- 0.54%
- Variazione Mensile
- 1.82%
- Variazione Semestrale
- -3.20%
- Variazione Annuale
- 0.18%
20 settembre, sabato